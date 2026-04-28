Українські шаблістки поступилися Франції у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи
Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях зазнала поразки у чвертьфінальному протистоянні чемпіонату Європи серед спортсменів віком до 23 років, поступившись лідеру посіву – команді Франції.
Про це повідомили у Федерації фехтування України.
Поєдинок відбувся в італійському місті Кальярі. Олександра Бондар, Софія Головкіна, Вікторія Коротченко та Валерія Моренець-Кубанська не змогли подолати опір фавориток турніру, завершивши зустріч із рахунком 35:45.
Українська команда не припиняє участь у змаганнях. Колектив змагатиметься у кваліфікаційному раунді за розподіл 5-8 підсумкових місць європейського рейтингу.
Зазначимо, що в 1/8 фіналу українки перемогли іспанок із розгромним рахунком 45:25.
Нагадаємо, що українські фехтувальниці виграли дві бронзи чемпіонату Європи.