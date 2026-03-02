Найдивовижніший час: вагітна Харлан розчулила мережу милою фотосесією

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан знову потішила підписників теплими кадрами.

На початку лютого вона повідомила, що разом із коханим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, очікує на первістка. Тепер спортсменка опублікувала нові фото, присвячені особливому періоду свого життя.

На світлинах Харлан ніжно позує, демонструючи округлий животик. Атмосфера кадрів – спокійна й світла, без зайвого пафосу, але з відчуттям великої внутрішньої радості.

"Це найдивовижніший і водночас хвилюючий час у моєму житті", – написала Ольга під фото.

Нагадаємо, напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше українська фехтувальниця поділилася зворушливими кадрами відпочинку з Болоньї.