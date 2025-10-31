Колишній форвард МЮ і Барселони перестав виходити на зв'язок із дівчиною, яка від нього завагітніла

Колишній нападник МЮ, Барселони і нинішня зірка Корінтіанса Мемфіс Депай опинився у центрі гучного скандалу в Бразилії. Місцева інфлюенсерка Ларі Сімоеш стверджує, що футболіст повністю перестав із нею спілкуватися після того, як дізнався про її вагітність.

31-річний нідерландець, який переїхав до Сан-Паулу, нібито познайомився з Ларі ще в лютому – на дні народження спільного знайомого.

Про це повідомила бразильська журналістка Фабія Олівейра, яка першою оприлюднила деталі історії.

"За словами близьких до Ларі, Мемфіс Депай не відреагував належним чином на новину про вагітність і відтоді повністю дистанціювався. Він не відповідає на повідомлення і не проявляє жодного бажання обговорити ситуацію", – йдеться у публікації Олівейри.

Інфлюенсерка, яка має понад 42 тисячі підписників у Instagram, заявила журналістці:

"Це правда, він ігнорує все. Жоден юрист від нього не виходив на контакт, жодної реакції – нічого".

У ЗМІ вже з’явилися фото, зроблені у будинку Депая, де він лежить на дивані поруч із жінкою, яку журналісти ідентифікують як Ларі. Також опубліковано знімок позитивного тесту на вагітність, який вона, за її словами, відправила футболісту, і ще одне фото, де вона позує у футболці Корінтіанс із автографом Депая. Сам футболіст поки що не коментував звинувачення.

🚨FAMOSOS: Mulher diz estar grávida de Memphis Depay e revela sumiço do jogador. pic.twitter.com/jftTt1QmPm — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2025

🚨 Influencer brasileira diz estar grávida de Memphis Depay e que o jogador desapareceu depois da notícia.



Segundo ela, Depay teria dito que “não era o momento pra isso” e que queria focar apenas no Corinthians e na temporada. pic.twitter.com/HimwtuNnil — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) October 30, 2025

Це вже не перший раз, коли Мемфіс опиняється у центрі уваги з не найкращих причин. Раніше цього місяця він пропустив початок збору збірної Нідерландів, повідомивши, що його паспорт вкрали в Бразилії, через що тренер Роналд Куман ледь не усунув його від складу.

Раніше повідомлялося, що Депай ледь не влаштував бійку на полі після штовханини під час матчу чемпіонату Бразилії.