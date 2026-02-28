Українська правда
Вагітна Харлан поділилася милими фото з відпочинку у Болоньї

Богдан Войченко — 28 лютого 2026, 14:36
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зворушливими кадрами з Італії.

Разом зі своїм коханим, італійським шаблістом Луїджі Самеле, вона проводить час у сонячній Болонья і, схоже, цей відпочинок для пари особливий.

Закохані прогулялися вузькими вуличками міста, тримаючись за руки та милуючись старовинною архітектурою. Харлан показала атмосферні міські пейзажі теплі фасади, затишні площі та вже по-весняному лагідне сонце.

На кількох фото спортсменка позує в примірочній, вочевидь, пара вирушила ще й на шопінг. І це не дивно: вагітність Ольги вже помітна, животик округлився, тож майбутній мамі точно знадобиться новий, комфортний гардероб.

Нагадаємо, напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше повідомлялося, що Харлан долучилася до скандалу довкола італійця, який їхав до України, хоч поважає Путіна.

