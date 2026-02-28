Вагітна Харлан поділилася милими фото з відпочинку у Болоньї

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зворушливими кадрами з Італії.

Разом зі своїм коханим, італійським шаблістом Луїджі Самеле, вона проводить час у сонячній Болонья і, схоже, цей відпочинок для пари особливий.

Закохані прогулялися вузькими вуличками міста, тримаючись за руки та милуючись старовинною архітектурою. Харлан показала атмосферні міські пейзажі – теплі фасади, затишні площі та вже по-весняному лагідне сонце.

На кількох фото спортсменка позує в примірочній, вочевидь, пара вирушила ще й на шопінг. І це не дивно: вагітність Ольги вже помітна, животик округлився, тож майбутній мамі точно знадобиться новий, комфортний гардероб.

Нагадаємо, напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше повідомлялося, що Харлан долучилася до скандалу довкола італійця, який їхав до України, хоч поважає Путіна.