Конрад принесла першу медаль для України на ЧЄ-2026 серед молоді
Українська шпажистка Емілі Конрад виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи з фехтування серед молоді, що сьогодні, 25 квітня, стартував в італійському Кальярі.
У сутичці за третє місце 18-річна Емілі поступилася чемпіонці Європи (2024) та срібній призерці молодіжного Євро-2025 Гайї Кафоріот з Італії – 11:12.
Для Конрад це вже третя в кар'єрі нагорода молодіжного Євро після золота – особистого (2023) та командного (2024). І таким чином вона виходить на одноосібне перше місце у списку найтитулованіших українських фехтувальників в історії ЧЄ U-23.
Напередодні відома українська шаблістка Аліна Комащук стала бронзовою призеркою етапу Кубку світу з фехтування в Афінах (Греція).