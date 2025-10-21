Усик у новому образі: чемпіон осідлав байк і підкорив мережу разом із дружиною
Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкому дивізіоні Олександра Усика, Катерина Усик, поділилася з підписниками новою світлиною, яка миттєво викликала ажіотаж у мережі.
На фото подружжя позує у стильному та незвичному образі: Олександр одягнений у шкіряну жилетку та сидить на потужному байку, випромінюючи справжню впевненість і харизму.
Катерина ж обрала лаконічний, але елегантний образ, доповнивши кадр ніжністю та гармонією.
Фани у коментарях відзначили, що чемпіон у такому вигляді виглядає "як герой бойовика", засипавши його компліментами і тисячами лайків.
Нагадаємо, WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до WBO з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.
Згодом Усик опублікував відео, де він танцює та грає у футбол, що викликало хвилю невдоволення у боксерському світі.
У підсумку, організація надала абсолютному чемпіону світу додаткові 90 днів для переговорів з переможцем бою Паркер – Вордлі.
Напередодні директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Сергій Лапін виступив із заявою щодо майбутнього Олександра у боксі.