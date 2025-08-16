Стали відомі деталі прохання Усика відтермінувати захист поясу WBO

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) дійсно попросив WBO відтермінувати захист поясу через ушкодження та втому.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За даними джерела, українець має травму спини, яка тягнеться не один рік. Окрім того, боксер попросив більше часу на відпочинок через свій вік зазначивши, що останніми роками він проводив бої найвищого рівня.

Цікаво, що навіть у разі схвалення зміни терміну захисту, Усик не має права боксувати з кимось іншим, аніж із Джозефом Паркером, який є тимчасовим чемпіоном з березня 2024-го. В іншому випадку, українець втратить титул.

Раніше світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти новозеландця. В іншому випадку на пояс WBO претендуватимуть саме Паркер та надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 KO).

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.