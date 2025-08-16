Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Стали відомі деталі прохання Усика відтермінувати захист поясу WBO

Володимир Максименко — 16 серпня 2025, 09:26
Стали відомі деталі прохання Усика відтермінувати захист поясу WBO
ФК Полісся

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) дійсно попросив WBO відтермінувати захист поясу через ушкодження та втому.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За даними джерела, українець має травму спини, яка тягнеться не один рік. Окрім того, боксер попросив більше часу на відпочинок через свій вік зазначивши, що останніми роками він проводив бої найвищого рівня.

Цікаво, що навіть у разі схвалення зміни терміну захисту, Усик не має права боксувати з кимось іншим, аніж із Джозефом Паркером, який є тимчасовим чемпіоном з березня 2024-го. В іншому випадку, українець втратить титул.

Раніше світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти новозеландця. В іншому випадку на пояс WBO претендуватимуть саме Паркер та надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 KO).

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

WBO Олександр Усик

Олександр Усик

Шукатимемо бій з Усиком, – менеджер Вайлдера поділився планами на майбутнє
Усик попросив WBO відтермінувати проведення поєдинку з Паркером через травму – Воррен
Паркер може битися проти Ітауми за пояс Усика
Від цього поєдинку виграють всі: тренер розповів, з ким варто битися Усику
Усик підкорив мережу ніжним танцем з донькою під легендарний український хіт

Останні новини