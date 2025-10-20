Син Усика став срібним призером Кубка Іспанії з дзюдо
Скріншот
Син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Кирило, продовжує спортивну династію родини.
Юний спортсмен здобув срібну медаль на Кубку Іспанії з дзюдо, показавши сильний характер і блискучу техніку.
У мережі вже з’явилися кадри його фінального поєдинку, де Кирил демонструє впевнені кидки та спокій під тиском суперника.
Нагадаємо, нещодавно Олександр несподівано з’явився на дитячому тренуванні з дзюдо в іспанській Марбельї, де займається його син.
Раніше повідомлялося, що Кирило Усик виграв бронзову медаль на турнірі Copa de España A.