Син Усика став срібним призером Кубка Іспанії з дзюдо

Син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Кирило, продовжує спортивну династію родини.

Юний спортсмен здобув срібну медаль на Кубку Іспанії з дзюдо, показавши сильний характер і блискучу техніку.

У мережі вже з’явилися кадри його фінального поєдинку, де Кирил демонструє впевнені кидки та спокій під тиском суперника.

Нагадаємо, нещодавно Олександр несподівано з’явився на дитячому тренуванні з дзюдо в іспанській Марбельї, де займається його син.

Раніше повідомлялося, що Кирило Усик виграв бронзову медаль на турнірі Copa de España A.