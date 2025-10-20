В команді Усика анонсували дату повернення українця в ринг та назвали його наступного суперника

Український боксер і абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) повернеться на ринг у першій половині 2026 і проведе обов'язковий захист титулів з переможцем поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.

Про це у коментарі виданню Ring Magazine повідомив директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Сергій Лапін.

Він також сказав, що відновлення Усика після травми спини йде чудово після того, як він нещодавно пройшов реабілітаційний табір.

"Він почувається добре і у відмінній формі", – додав Лапін.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до WBO з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.

Згодом Усик опублікував відео, де він танцює та грає у футбол, що викликало хвилю невдоволення у боксерському світі.

У підсумку, організація надала абсолютному чемпіону світу додаткові 90 днів для переговорів з переможцем бою Паркер – Вордлі.