Боксує під водоспадом: Усик поділився атмосферним фото з відпочинку на Балі

Олександр Усик вразив фанатів мальовничим водоспадом Таман Беджі Грія на острові Балі. Чемпіон світу поділився атмосферним фото, на якому він боксує просто під потоками води, демонструючи силу, спокій і гармонію.

Зараз Усик перебуває в Індонезії, де поєднує відпочинок із розвитком власного бізнесу. Його знімок під водоспадом швидко набрав популярності у соцмережах.

Читайте також : Я був противником бою із Дюбуа: Красюк пояснив припинення співпраці з Усиком

До слова, водоспад Таман Беджі Грія – сакральне місце на Балі, відоме своїм ритуалом очищення "мелукат", який символізує звільнення від негативної енергії та відновлення душевної рівноваги.

Нагадаємо, Фабіо Вордлді став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика після того, як нокаутував Джозефа Паркера.

Представники обох боксерів вже ведуть перемовини про бій. Точна дата поєдинку наразі невідома.

Раніше повідомлялося, що Усик потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію.