Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Повна апатія фаворита чи рання зупинка? Огляд бою Вордлі – Паркер

Руслан Травкін — 26 жовтня 2025, 03:37
Повна апатія фаворита чи рання зупинка? Огляд бою Вордлі – Паркер
Скриншот

Англієць Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) переміг новозеландця Джозефа Паркера (36-4, 23 КО).

Бій завершився нокаутом в 11 раунді.

Фабіо Вордлі – Джозеф Паркер. Огляд бою

Джозеф виглядав краще, але й опонент небезпечно відповідав.

Усе могло вирішитися в дев'ятому раунді, коли Паркер фактично дотис суперника, але британець вистояв.

У раунді №10 Вордлі перехопив ініціативу. Від нокдауна представника Нової Зеландії врятував лише гонг. Фабіо не здався, здобувши перемогу в наступному раунді.

Англієць у підсумку виявився влучнішим за ударами. Після тріумфу Фабіо кинув виклик Усику.

Читайте також :
Відео Фото Від села на Самоа до мрії про Усика: незвичайний шлях Джозефа Паркера на вершину боксу
Бокс нокаут огляд Джозеф Паркер Фабіо Вордлі

Джозеф Паркер

Хочу Усика: перший коментар Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером
Новозеландець може забути про Усика. Вордлі нокаутом здолав Паркера
Вордлі – про Усика: Хто знає, що може придумати його мозок
Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: де дивитися поєдинок за право битися з Усиком
Паркер переважив Вордлі на 9 кг перед поєдинком

Останні новини