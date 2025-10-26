Повна апатія фаворита чи рання зупинка? Огляд бою Вордлі – Паркер

Англієць Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) переміг новозеландця Джозефа Паркера (36-4, 23 КО).

Бій завершився нокаутом в 11 раунді.

Фабіо Вордлі – Джозеф Паркер. Огляд бою

Джозеф виглядав краще, але й опонент небезпечно відповідав.

Усе могло вирішитися в дев'ятому раунді, коли Паркер фактично дотис суперника, але британець вистояв.

У раунді №10 Вордлі перехопив ініціативу. Від нокдауна представника Нової Зеландії врятував лише гонг. Фабіо не здався, здобувши перемогу в наступному раунді.

Англієць у підсумку виявився влучнішим за ударами. Після тріумфу Фабіо кинув виклик Усику.