Я був противником бою із Дюбуа: Красюк пояснив припинення співпраці з Усиком

Олександр Красюк, експромоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО), пояснив припинення співпраці з українським чемпіоном.

Про це промоутер розповів в інтерв'ю Okay Eva.

Красюк був не згоден із рішенням боксера провести реванш проти Даніеля Дюбуа, який завершився перемогою українця нокаутом. Це й бій був ризикованим для Усика.

"Це я завершив цю співпрацю. Я написав йому листа. Не е-мейлом, не телефоном, а фізичного листа. Не скажу про що був лист. Він був особистий, індивідуальний. Це ж трушна історія, вона ж не базується просто на контрактах.

Наш контракт закінчився перед боєм з Джошуа. Тобто у 2021 році фактично він підійшов до кінця. І все, що ми працювали, працювали "на братерському". Ніхто нікому нічого не винен був, і ніхто ні перед ким не мав жодних обов’язків. Він потребував моєї роботи, я потребував його як спортсмена. І ми досить непогану роботу провели за цей час. А далі воно дійшло до завершення.

Якщо вже руку на серце покласти, я був противником цього бою із Дюбуа. На той момент він (Усик) досяг усього, що можна. Заробив усього, що тільки можна було заробити. Той поєдинок навіть приблизно не приносив йому коштів, скільки він заробив з Ф’юрі в першому, у другому, скільки він заробив з Джошуа. По-друге, ризик з Дюбуа був високий і невиправданий.

Дюбуа – бегемот, молодий хлопець, квадратний, з бетонною головою. Ти виходиш і від будь-якого удару, якщо його пропустив, можеш впасти — і вся твоя кар'єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, іде коту під хвіст. А заради чого? Заради якихось там 10 мільйонів доларів? Та ні, цього не варто робити", – сказав промоутер.