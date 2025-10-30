Усик та Вордлі ведуть переговори про бій

Команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі розпочали переговори про бій.

Про це повідомив промоутер Френк Воррен у коментарі BoxingScene.

"На цей час ситуація така: Усик має захищати свій титул WBO проти Фабіо, і ми ведемо переговори. Якщо ми не досягнемо згоди щодо умов, справа перейде до промоутерських торгів. Хто виграє торги – той і визначатиме місце проведення бою, дату, а також укладання контрактів. Після цього містер Усик або підпише контракт, або ні. Якщо підпише – у нас буде бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і битиметься з іншим суперником", – розповів Воррен.

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.