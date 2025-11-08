Усик потрапив у п'ятірку найбагатших боксерів за всю історію

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію.

Рейтинг опублікував портал GiveMeSport.

За інформацією видання, українець за свою кар'єру вже заробив 214 мільйонів доларів. Вже в наступному бою він може піднятися на 4 місце, обійшовши Менні Пак'яо у якого 220 млн.

На першому місці опинився легендарний Флойд Мейвезер, у якого 400 млн. Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес заробив 300 млн та йде другим. Така ж сума у легендарного Джорджа Формана, проте він третій, оскільки йому для цього знадобилося більше боїв.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер – 400 млн доларів; Сауль Альварес – 300 млн; Джордж Форман – 300 млн; Менні Пак'яо – 220 млн; Олександр Усик – 214 млн; Оскар Де Ла Хойя – 200 млн; Тайсон Ф'юрі – 146 млн; Шугар Рей Леонард – 120 млн; Леннокс Льюїс – 120 млн; Джейк Пол – 100 млн.

Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі вже ведуть перемовини про бій.