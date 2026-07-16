Усик показав романтичну прогулянку з дружиною Нью-Йорком, але потім усе пішло не за планом

Олександр Усик поділився з підписниками новим відео зі своєї поїздки до Нью-Йорка, киди він, ймовірно, приїхав на фінал чемпіонату світу. Український боксер показав романтичний момент, коли прогулювався вулицями одного з найвідоміших міст світу разом із дружиною Катериною.

На кадрах подружжя тримається за руки, неспішно прогулюючись Нью-Йорком та насолоджуючись атмосферою міста. Відео швидко зібрало тисячі вподобань і теплих коментарів від шанувальників чемпіона.

Втім, ідеальна прогулянка несподівано отримала продовження. Незабаром Усик опублікував ще один ролик, на якому показав, що потрапив під потужну зливу.

Попри сильний дощ, боксер не засмутився. Навпаки, він із посмішкою відреагував на несподівану зміну погоди, продемонструвавши свій традиційний позитивний настрій.

Нагадаємо, востаннє він виходив на ринг наприкінці травня, коли технічним нокаутом переміг Ріко Верховена.

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Після цього український боксер звільнив усі свої титули. Він заявив, що не залишає спорт і в нього залишився "Last dance".

Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником. Проте найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.