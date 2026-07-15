Катерина Усик влаштувала ефектну фотосесію в Іспанії: дружина чемпіона показала стильні образи
Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина продовжує насолоджуватися літнім відпочинком в Іспанії та регулярно тішить підписників атмосферним контентом.
Після сімейних кадрів багатодітна мама вирішила влаштувати окрему фотосесію лише для себе.
На нових світлинах Катерина позує в кількох стильних образах, які вже зібрали чимало вподобань у соцмережах.
Спочатку дружина українського чемпіона продемонструвала елегантний купальник, підкресливши струнку фігуру, а згодом змінила його на ніжну рожеву мінісукню, яка ідеально доповнила середземноморську атмосферу відпочинку.
Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.
Раніше дружина боксера показала фото з відпочинку у Єгипті.