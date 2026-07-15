Катерина Усик влаштувала ефектну фотосесію в Іспанії: дружина чемпіона показала стильні образи

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина продовжує насолоджуватися літнім відпочинком в Іспанії та регулярно тішить підписників атмосферним контентом.

Після сімейних кадрів багатодітна мама вирішила влаштувати окрему фотосесію лише для себе.

На нових світлинах Катерина позує в кількох стильних образах, які вже зібрали чимало вподобань у соцмережах.

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Спочатку дружина українського чемпіона продемонструвала елегантний купальник, підкресливши струнку фігуру, а згодом змінила його на ніжну рожеву мінісукню, яка ідеально доповнила середземноморську атмосферу відпочинку.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

Раніше дружина боксера показала фото з відпочинку у Єгипті.