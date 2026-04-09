Шорти з аніме та мотиваційна промова: Усик показав свою підготовку до бою з Верховеном

Український чемпіон Олександр Усик продовжує активно готуватися до наступного поєдинку та ділиться процесом із фанатами у соцмережах.

В одному з відео Усик показав фрагмент тренування, де працює з м'ячиком на резинці, закріпленим до голови – вправою на реакцію та координацію. Особливу увагу фанатів привернув його образ – боксер тренувався у шортах із аніме "Наруто".

В іншому пості спортсмен опублікував фото з рингу, де стоїть на колінах у моменті зосередження та молитви. Підпис до світлини був таким:

"Молись. Тренуйся. Вір. Слава Богу за все!"

Нагадаємо, поєдинок Усика та Верховена запланований на 23 травня 2026 року в єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Напередодні нідерландський кікбоксер продемонстрував свою форму за два місяці до бою з українцем.