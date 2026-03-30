Майже як Ф'юрі: Верховен показав вагу за два місяці до бою з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен продемонстрував свою форму за два місяці до бою з чемпіоном WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Відео з контрольним зважуванням 36-річний спортсмен опублікував в Instagram.

Верховен став на електронні ваги, які показали 125,9 кілограмів.

Зазначимо, що за цим параметром легенда кікбоксингу значно переважає Усика. Українець показав свою максимальну вагу перед реваншем з Даніелем Дюбуа. Тоді колишній абсолютний чемпіон світу важив 103,1 кг.

Для порівняння, рекордна вага Тайсона Ф'юрі була зафіксована на офіційному зважуванні напередодні другого бою з Усиком у грудні 2024 року – 124,7 кг. Втім, це не допомогло "Циганському королю" взяти реванш за поразку в першому поєдинку.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Для нідерландця це буде другий поєдинок на професійному рівні.

Раніше братанець Мозес Ітаума заявив про бажання провести наступний бій проти Олександра Усика.