Якщо він бажає принести мир і добро, чому б і ні: російський боксер – про бажання Усика стати президентом України
Дмитро Бівол
Російський боксер Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) відреагував на бажання чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) стати президентом України.
Свою думку він висловив у інтерв'ю ексбоксеру Григорію Дрозду.
"Не знаю. Якщо в нього є такі амбіції, а у багатьох виходить будувати свою кар'єру, як-от у Кличка, і якщо в нього є якась правильна команда, то чому б і ні. Якщо він бажає принести мир і добро своєму народу", – сказав Бівол, слова якого наводить Sport-express.ua.
Раніше стало відомо, що Бівол проведе бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена.
Зазначимо, що Бівол володіє титулами WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли переміг у реванші іншого росіянина – Артура Бетербієва.
Як відомо, Усик запевнив, що після закінчення кар'єри професійного боксера планує попрацювати на державу.