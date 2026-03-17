Закрився вдома і пив три дні горілку: Усик розповів, як пережив смерть батька

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик поділився дуже особистою історією про смерть свого батька.

Український боксер в інтерв'ю Vogue розповів, що саме батько відіграв величезну роль у його житті та кар'єрі.

За словами спортсмена, на 18-річчя він отримав від нього золотий хрестик на ланцюжку, який став для нього символічною і дуже дорогою річчю. У важкі часи цей ланцюжок навіть допомагав родині вижити.

"Я закладав ланцюг, коли розумів, що залишилися остання банка дитячої суміші та кілька підгузків. А коли заробляв гроші – викупляв його назад", – зізнався боксер.

Найболючішим моментом у житті Усика стала смерть батька. Після трагедії спортсмен пережив дуже важкий період.

"Я закрився вдома і три дні пив горілку. А потім згадав, що у мене є родина. Якби не вони – не знаю, де б я зараз був", – розповів чемпіон.

Нагадаємо, батько боксера помер через місяць після того, як Усик виграв золоту медаль на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні.

Наразі Усик готується провести свій наступний бій проти нідерландського кікбосера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Це буде 25-й поєдинок для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.