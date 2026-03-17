Закрився вдома і пив три дні горілку: Усик розповів, як пережив смерть батька

Богдан Войченко — 17 березня 2026, 00:04
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик поділився дуже особистою історією про смерть свого батька.

Український боксер в інтерв'ю Vogue розповів, що саме батько відіграв величезну роль у його житті та кар'єрі.

За словами спортсмена, на 18-річчя він отримав від нього золотий хрестик на ланцюжку, який став для нього символічною і дуже дорогою річчю. У важкі часи цей ланцюжок навіть допомагав родині вижити.

"Я закладав ланцюг, коли розумів, що залишилися остання банка дитячої суміші та кілька підгузків. А коли заробляв гроші викупляв його назад", зізнався боксер.

Найболючішим моментом у житті Усика стала смерть батька. Після трагедії спортсмен пережив дуже важкий період.

"Я закрився вдома і три дні пив горілку. А потім згадав, що у мене є родина. Якби не вони не знаю, де б я зараз був", розповів чемпіон.

Нагадаємо, батько боксера помер через місяць після того, як Усик виграв золоту медаль на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні.

Наразі Усик готується провести свій наступний бій проти нідерландського кікбосера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Це буде 25-й поєдинок для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.

Ображав Усика, бився з Ломаченком у храмі: головний фрік українського боксу Іван Редкач завершив кар’єру
Усик став обличчям нової обкладинки відомого українського журналу
Найскандальніший український боксер Редкач завершив кар'єру за три тижні до поєдинку
Українські боксерки здобули три медалі на молодіжному турнірі в Будві
Прийти, побачити, перемогти: чи треба чекати бліцкрігу від Хижняка у професійному боксі

