16-річна донька Тайсона Ф’юрі вийшла заміж: легендарний боксер вів її до вівтаря

Старша донька колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, 16-річна Венесуела Ф'юрі, офіційно вийшла заміж.

Обранцем дівчини став 19-річний боксер-аматор Ноа Прайс, з яким вона зустрічалася трохи більше року.

Весільна церемонія відбулася у церкві на Острів Мен у колі найближчих людей. Одним із найемоційніших моментів стало те, як Тайсон особисто вів доньку до вівтаря у розкішній сукні з майже 15-метровим шлейфом.

Попри закритий формат, подія все одно потрапила у поле зору журналістів. Ба більше – церемонію також знімала команда Netflix для продовження сімейного серіалу "Вдома з Ф'юрі".

За інформацією британських медіа, сам Тайсон спочатку неоднозначно поставився до рішення доньки так рано виходити заміж. Втім, згодом боксер змінив позицію, адже сам одружився з Періс Ф'юрі, коли їй було лише 17 років.

Нагадаємо, ще раніше Венесуела гучно відсвяткувала своє 16-річчя, під час якого Ноа Прайс зробив їй пропозицію руки та серця.