Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Першим ударом брутально вирубив: в андеркадрі бою Чухаджяна стався яскравий нокаут

Руслан Травкін — 15 травня 2026, 23:17
Першим ударом брутально вирубив: в андеркадрі бою Чухаджяна стався яскравий нокаут
Віктор Юрк VS Едвін Кастільйо
https://www.instagram.com/ringside_zone/

В андеркарді бою Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) – Педді Донован (14-2, 11 КО) відбувся поєдинок між німцем Віктором Юрком (14-0, 12 КО) та колумбійцем Едвіном Кастільйо (13-3, 8 КО).

На радість публіки на "SAP Arena" в місті Мангейм їхній земляк здобув перемогу. Він вирубив свого суперника першим ударом.

Кастільйо втратив свідомість. Йому допомогу надавали лікарі.

Віктор спочатку радів перемозі, але потім стояв біля опонента, чекаючи, коли той прийде до тями. Через кілька хвилин Едвін таки піднявся на ноги.

Нагадаємо, Чухаджян і Донован показали однакову вагу на зважуванні.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.

Бокс нокаут

Бокс

Ломаченко виїхав за кордон і засвітився біля російського монастиря у Греції
Усик запалив просто на рингу: чемпіон станцював під легендарний хіт 80-х
Ломаченко планує повернутися на ринг заради грандіозного бою – The Ring
Богачук технічним нокаутом у шостому раунді програв Мозлі
Домінація від претендента: статистика ударів Дюбуа – Вордлі

Останні новини