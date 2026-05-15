Першим ударом брутально вирубив: в андеркадрі бою Чухаджяна стався яскравий нокаут

В андеркарді бою Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) – Педді Донован (14-2, 11 КО) відбувся поєдинок між німцем Віктором Юрком (14-0, 12 КО) та колумбійцем Едвіном Кастільйо (13-3, 8 КО).

На радість публіки на "SAP Arena" в місті Мангейм їхній земляк здобув перемогу. Він вирубив свого суперника першим ударом.

What was that in Mannheim? Viktor Jurk (14–0) 🇩🇪 dropped Edwin Castillo (13–3) 🇨🇴 with the very first punch, and he remained motionless on the canvas while no one attended to him.



Кастільйо втратив свідомість. Йому допомогу надавали лікарі.

Віктор спочатку радів перемозі, але потім стояв біля опонента, чекаючи, коли той прийде до тями. Через кілька хвилин Едвін таки піднявся на ноги.

Нагадаємо, Чухаджян і Донован показали однакову вагу на зважуванні.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.