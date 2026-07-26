Усик запалив у роздягальні Джошуа перед боєм: вірусний танець під культовий трек

Поки Ентоні Джошуа готувався до виходу на ринг, у його роздягальні панувала зовсім не напружена атмосфера. Одним із головних генераторів настрою став Олександр Усик, який особисто прибув до Джидди, щоб підтримати британця, підготовкою якого займалася його команда.

Український чемпіон опублікував кумедне відео із закулісся вечора боксу. Поки Джошуа бинтували руки перед поєдинком із Крістіаном Пренгою, Усик почув вірусний трек The Chemical Brothers – Go і миттєво "зловив вайб", повторивши ексцентричний танець, який останніми тижнями масово копіюють користувачі TikTok та Instagram після популярної сцени з фільму.

До ролика українець додав жартівливий підпис:

"До кінця пісні ви маєте втекти".

Згодом настав час самого поєдинку. Уже на перших секундах Джошуа несподівано побував у нокдауні після удару Крістіана Пренги, однак швидко переломив хід бою. Колишній суперник Усика продемонстрував характер і вже у другому раунді нокаутував албанця, здобувши яскраву перемогу.

Після перемоги Джошуа заявив, що проявив чемпіонський характер. Він також пообіцяв вирвати серце Тайсону Ф'юрі, з яким має провести битву наприкінці року.