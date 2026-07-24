Найкращий асистент ЧС-2026 шокував фанатів: Олісе після Мундіалю зіграв у футбол просто в шкарпетках

Поки більшість учасників чемпіонату світу-2026 вирушили у заслужені відпустки, зірка збірної Франції та Баварії Майкл Олісе вирішив не прощатися з футболом навіть після завершення турніру.

24-річний вінгер залишився у Нью-Йорку, де його несподівано помітили на звичайному футбольному майданчику разом із місцевими хлопцями. Найбільше користувачів соцмереж здивувало те, що один із найкращих футболістів Мундіалю вийшов грати без футбольного взуття, фактично у шкарпетках.

На вірусному відео Олісе у незвичних чорно-білих штанах легко роздає передачі, обігрує суперників і отримує задоволення від дворового футболу. За словами авторів ролика, навіть у такому вигляді француз був найкращим гравцем на полі й помітно перевершував усіх інших учасників матчу.

Чемпіонат світу-2026 став історичним для самого Олісе. Хавбек записав на свій рахунок сім результативних передач, встановивши новий рекорд Мундіалів за кількістю асистів на одному турнірі та перевершивши досягнення легендарного Пеле.

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Втім, завершити чемпіонат із медаллю французу не вдалося. Після поразки від Іспанії у півфіналі "Ле Бле" також поступилися Англії у неймовірно результативному матчі за третє місце з рахунком 4:6.