Колумбійський велогонщик зійшов з Тур де Франс через витівку фаната

Колумбійський велогонщик команди Movistar Ейнер Рубіо зійшов із Тур де Франс-2026 на 19 етапі гонки, врізавшись у автомобіль команди UAE Emirates.

Напередодні Тадей Погачар виграв 19 етап Туру, який фінішував на легендарному підйомі Альп д'Уез. Цей підйом вважається найбільш культовим на Тур де Франс і щоразу збирає величезні натовпи фанатів. За оцінками французької поліції, цього року на схилах Альп д'Уез у день гонки було понад півмільйона вболівальників.

Рубіо був учасником відриву дня та боровся за високе місце на етапі. Аварія за його участі трапилася на заключних кілометрах етапу, одразу після того, як його пройшов Погачар.

Одразу за словенцем їхала технічка його команди, UAE Emirates. Один із уболівальників не розступився перед нею, і водієві довелося різко гальмувати. Рубіо їхав одразу за машиною UAE Emirates, і не мав часу зреагувати на те, що технічка загальмувала. Колумбієць влетів у заднє вікно автівки та отримав серйозні травми обличчя.

No hay derecho a ésto. Qué rabia me da por Rubio. No hay manera de compensar algo así https://t.co/UUPlFQp3ps — Tadej Goes For Merckx (@TadejGFMerckx) July 24, 2026

Ейнер був змушений зійти з Туру та покидав гонку з повністю забинтованим обличчям. Його доправили в лікарню міста Гренобль, де наклали 20 швів.