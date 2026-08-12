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Можливий трансфер Трубіна в клуб Серії А опинився під загрозою зриву

Олексій Мурзак — 12 серпня 2026, 19:33
Можливий трансфер Трубіна в клуб Серії А опинився під загрозою зриву
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін залишається у сфері інтересів Ювентуса, однак потенційна угода опинилася під питанням через фінансові розбіжності між клубами.

Про це повідомив журналіст Альфредо Педулла.

За його даними, "орли" готові продати 25-річного воротаря за 40 мільйонів євро, однак Ювентус наразі не готовий платити таку суму за можливий трансфер, і якщо португальський клуб не знизить вимоги, то переговори по українцю будут поставлені на паузу.

Нагадаємо, що голкіпер перебрався до Бенфіки з Шахтаря 10-го серпня 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 151 матч, у яких пропустив 146 голів та видав 60 "сухих" ігор.

Чинний контракт Трубіна розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.

Також зазначимо, що Шахтар має право отримати 40% від прибутку (або від суми наступного продажу залежно від домовленостей) під час наступного трансферу воротаря. 

Напередодні повідомлялося, що Трубін поступився місцем у стартовому складі Самуєлю Суареше через те, що не може задовільнити ті потреби у грі ногами, які від нього вимагає наставник команди Марку Сілва.

Бенфіка Анатолій Трубін Ювентус

Бенфіка

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