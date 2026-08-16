Португальський телевізійний актор розкритикував гру Судакова

Португальський телевізійний актор Жорже Коррула після нічиєї (1:1) в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між лісабонською Бенфікою та шотландським Хартсом заявив, що команді потрібно прощатися з українським півзахисником Георгієм Судаковим, оскільки з ним, на його думку, грати все одно, що в меншості.

Його слова передає Record.

"Доля серії вирішилася ще в першому матчі (прим. 6:1 – перемога "орлів"). Цей матч дав Марку Сілві можливість зробити висновки та з'ясувати, на яких гравців він може розраховувати.

Треба на 100 % розраховувати на Самуеля Соареша та Жозе Нето. І, безумовно, треба розраховувати на те, що Судаков піде, бо грати з Судаковим — це все одно, що грати вдесятьох".

Нагадаємо, що наставник лісабонського колективу Марку Сілва навпаки був задоволений грою Судакова у цьому матчі. Він навіть зазначив, що українець все більше адаптовується до його тактичних настанов.

Раніше повідомлялося, що Сілва особисто працює над психологічним станом Судакова.

Загалом у футболці "орлів" Судаков провів 41 поєдинок (4 голи та 6 асистів), після того, як перейшов до команди із донецького Шахтаря. Його чинний контракт із Бенфікою розрахований до кінця червня 2029-го.