ЗМІ назвали головний ігровий компонент, через який Трубін втратив місце у стартовому складі Бенфіки

Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поступився місцем у стартовому складі Самуєлю Суареше через те, що не може задовільнити ті потреби у грі ногами, які від нього вимагає наставник команди Марку Сілва.

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, Сілва вимагає від воротарів, щоб вони були активно залучені до атакувальних дій команди. І видання стверджує, що португальський голкіпер у цьому компоненті переважає вихованця донецького Шахтаря, який почувається менш сміливим на полі та здебільшого вибиває м'яч у подібних ситуаціях.

За даними A Bola, Трубін вже тривалий час прагне залишити "орлів", проте пропозицій щодо його переходу поки немає на столі керівництва лісабонського клубу.

Зазначимо, що Трубін вже двічі поспіль не виходить на поле в складі "орлів", провівши на лаві запасних гру стартового туру португальського чемпіонату проти Академіко Візеу (2:2).

Раніше наставник лісабонців Марку Сілва розповів, як українець реагує на непотрапляння в стартовий склад.

Нагадаємо, що голкіпер перебрався до Бенфіки з Шахтаря 10-го серпня 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 151 матч, у яких пропустив 146 голів та видав 60 "сухих" ігор.

Чинний контракт Трубіна розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.