Бенфіка встановила мінімальну ціну на Трубіна

Керівництво Бенфіки визначилося з мінімальною ціною, за яку готове відпустити голкіпера збірної України Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє A Bola.

За їхньою інформацією, Бенфіка не розглядатиме пропозиції щодо Трубіна в розмірі менш ніж 20 мільйонів євро. Український воротар привернув увагу ряду європейських клубів. У Бенфіці готові до можливого відходу Трубіна та вже розглядають кандидатів на заміну йому.

Для самого українця пріоритетним варіантом продовження кар'єри є АПЛ. Найбільш активний інтерес до послуг воротаря проявляють саме представники англійського чемпіонату – Астон Вілла, яка готується до відходу Еміліано Мартінеса.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.