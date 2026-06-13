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Бенфіка встановила мінімальну ціну на Трубіна

Олег Дідух — 13 червня 2026, 14:42
Бенфіка встановила мінімальну ціну на Трубіна
Анатолій Трубін
Getty Images

Керівництво Бенфіки визначилося з мінімальною ціною, за яку готове відпустити голкіпера збірної України Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє A Bola.

За їхньою інформацією, Бенфіка не розглядатиме пропозиції щодо Трубіна в розмірі менш ніж 20 мільйонів євро. Український воротар привернув увагу ряду європейських клубів. У Бенфіці готові до можливого відходу Трубіна та вже розглядають кандидатів на заміну йому.

Для самого українця пріоритетним варіантом продовження кар'єри є АПЛ. Найбільш активний інтерес до послуг воротаря проявляють саме представники англійського чемпіонату – Астон Вілла, яка готується до відходу Еміліано Мартінеса.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки з Шахтаря у серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Бенфіка Анатолій Трубін

Бенфіка

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