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Важлива частина мого життя: Трубін зворушливо звернувся до Бенфіки на честь річниці свого переходу

Микола Літвінов — 10 серпня 2026, 19:47
Важлива частина мого життя: Трубін зворушливо звернувся до Бенфіки на честь річниці свого переходу
Анатолій Трубін
Getty Images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін заявив, що для нього після трьох років, проведених у лісабонській команді, клуб став вагомою частиною його життя.

Відповідний пост він розмістив в Інстаграм.

"Три роки в Португалії. Важко повірити, як багато може змінитися за три роки. Те, що почалося з нової країни, нового клубу та абсолютно нового досвіду, поступово стало важливою частиною мого життя.

Сьогодні Бенфіка та Лісабон – це набагато більше, ніж просто клуб і місто, до яких я колись приїхав. Я вдячний усім, хто був поруч зі мною протягом цих трьох років і допоміг мені почуватися як вдома".

Зазначимо, що Трубін вже двічі поспіль не виходить на поле в складі "орлів", провівши на лаві запасних гру стартового туру португальського чемпіонату проти Академіко Візеу (2:2).

Раніше наставник лісабонців Марку Сілва розповів, як українець реагує на непотрапляння в стартовий склад. 

Додамо, до цього стало відомо, що Трубін може покинути португальський клуб на тлі чуток про інтерес туринського Ювентуса.

Нагадаємо, що голкіпер перебрався до Бенфіки з Шахтаря 10-го серпня 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Чинний контракт Трубіна розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.

Бенфіка Анатолій Трубін

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