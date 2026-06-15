Відомий український футболіст помер у свій 39-й день народження

Відомий у недавньому минулому український футболіст В'ячеслав Шарпар пішов із життя у віці 39 років.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його мати Валентина.

Шарпар пішов із життя у Греції ще 2 червня, у свій 39-й день народження. Зараз його тіло транспортується в Україну, де і відбудуться похорони.

Причини та обставини смерті не розголошуються. У Шарпара залишилося 4 дітей.

Ігрова кар'єра Шарпара тривала з 2004 до 2021 року. Центральний захисник найбільше відомий за виступами за Ворсклу та Волинь. Також захищав кольори Нафкома, Таврії, Хіміка, Нафтовик-Укрнафти, Іллічівця, Десни, Металіста, Арсенала (Київ), Говерли, Металурга (Донецьк), молдовського Шерифа, казахстанського Атирау та латвійської Риги. В 2007 році провів 2 матчі за молодіжну збірну України U-21.

Нагадаємо, минулого тижня помер український футбольний коментатор Олександр Тингаєв.