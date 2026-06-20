Вінгера Ліверпуля визнали найкращим гравцем матчу Нідерланди – Швеція у другому турі ЧС-2026
Вінгера збірної Нідерландів та англійського Ліверпуля Коді Гакпо визнали найкращим гравцем матчу за версією ФІФА.
Про це повідомляє пресслужба футбольної федерації.
27-річний нападник відзначився у цій зустрічі двома голами. Перший м'яч він забив на 47-й хвилині з передачі Думфріса, а друге взяття воріт оформив вже через 7 хвилин після цього. Цього разу бомбардир "летючих голландців" скористався асистом Саммервілла.
Нагадаємо, збірна Нідерландів розгромила Швецію 5:1 у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року. Після цієї зустрічі лідерство у таблиці F захопили підопічні Роналда Кумана, а команда Грема Поттера опинилася на другій позиції.
Зауважимо, що Гакпо провів у футболці національної збірної 52 поєдинки, у яких відзначився 23 голами та 12 асистами.