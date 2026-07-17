Світоліна зачарувала естетичною фотосесією для відомого бренду: ефектні кадри на корті

Перша ракетка України Еліна Світоліна потішила своїх шанувальників новою фотосесією. Зірка українського тенісу стала обличчям чергової рекламної кампанії всесвітньо відомого бренду спортивного одягу adidas.

Відповідні світлини спортсменка опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram. Фотосесія виконана в мінімалістичному стилі без зайвих деталей, а головною локацією став тенісний корт.

На кадрах Світоліна позує в елегантному тенісному комплекті коричневого кольору, сидячи в різних естетичних позах.

Стримані кольори, природне освітлення та спортивна атмосфера створили стильний образ, який вже високо оцінили прихильники української тенісистки.

Нагадаємо, напередодні в українському дербі у першому колі британського мейджору Дар'я Снігур сенсаційно переграла восьму ракетку світу, Еліну Світоліну – 7:5, 6:2. Після матчу Світоліна назвала причину раннього вильоту з Вімблдону.

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Незважаючи на ранній виліт, Еліна встановила історичне досягнення для представників України на турнірах Grand Slam.