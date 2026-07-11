Від Дубая до Австрії: Світоліна показала насичене життя з Монфісом, донькою та українськими спортсменами

Після завершення виступу на Вімблдоні Еліна Світоліна не сидить на одному місці. Українська тенісистка продовжує активно подорожувати, поєднуючи професійні обов'язки, сімейний відпочинок і підтримку українського спорту.

За останні кілька днів перша ракетка України встигла побувати одразу в кількох країнах. Спочатку Світоліна вирушила до Дубая, де провела час разом із чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Подружжя зіграло кілька партій у гольф, а Еліна з гумором підписала одне з відео словами: "Іноді може бути добре — іноді може бути погано", натякаючи на свої удари по м'ячу.

Після цього українка вирушила до австрійського Зальцбурга. Там вона виконала роль амбасадорки футбольного клубу "Харків" і особисто підтримала українських спортсменів, які перебувають на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Втім, найбільше емоцій у підписників викликали домашні сімейні кадри. Світоліна показала кумедний момент із чоловіком та донькою, які перевтілилися у справжніх супергероїв. Маленька Скай одягнула костюм Людини-павука, тоді як Монфіс приміряв маску Чорної Пантери, влаштувавши для родини веселу домашню виставу.

Нагадаємо, в українському дербі у першому колі британського мейджору Дар'я Снігур сенсаційно переграла восьму ракетку світу, Еліну Світоліну – 7:5, 6:2. Після матчу Світоліна назвала причину раннього вильоту з Вімблдону.

Незважаючи на ранній виліт, Еліна встановила історичне досягнення для представників України на турнірах Grand Slam.