Виявила зневагу до Australian Open: Сабалєнка зі своєю командою зімітувала випорожнення на трофей

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка опинилася в центрі гучного скандалу після поразки у фіналі Australian Open-2025.

У драматичному матчі білоруска поступилася американці Медісон Кіс у трьох сетах, позбавившись можливості втретє поспіль стати чемпіонкою турніру.

Втім, найбільше уваги привернув не сам матч, а події поза кортом. Камери, що фіксують закулісне життя гравців, зняли, як Сабалєнка разом зі своїм бойфрендом Георгіосом Франгулісом та тренером із фізичної підготовки Джейсоном Стейсі, висміяли трофей, який отримала фіналістка. Команда тенісистки імітувала сечовипускання на тарілку, яка традиційно вручається срібному призеру Australian Open.

Цей інцидент став одним із найскандальніших моментів Australian Open 2025. Сабалєнка поки не прокоментувала ситуацію, але чимало шанувальників очікують на її офіційне пояснення.

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Нагадаємо, напередодні "нейтральна" тенісистка відзначилася іншим "хайлайтом". Аріна у пориві гніву зламала ракетку через поразку у фіналі Australian Open-2025.