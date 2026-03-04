Скандальна Сабалєнка оголосила про заручини із бразильським гонщиком і бізнесменом

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка оголосила про заручини зі своїм бойфрендом – бразильським гонщиком і підприємцем Георгіос Франгуліс.

Перша ракетка світу опублікувала у себе в соцмережах відео з пропозицією руки та серця.

"You & me, forever. 03.03.26", – підписала вона допис.

На кадрах видно, що Франгуліс ретельно підготувався: територія біля басейну була прикрашена рожевими квітами та свічками. У романтичній атмосфері він став на одне коліно й зробив пропозицію.

Пізніше Сабалєнка поділилася крупним планом обручки в Instagram-сторіс і написала:

"Ну, я очевидно НЕ МАЛА ЖОДНОГО УЯВЛЕННЯ, що це станеться сьогодні ввечері", – натякала новим манікюром білоруска.

Нагадаємо, у 2024-му році Аріна пережила смерть свого колишнього нареченого, хокеїста Костянтина Кольцова. Його знайшли мертвим у готелі Маямі, а за даними поліції, йдеться про можливе самогубство.

Кольцов свого часу залишив дружину та дітей заради стосунків із Сабалєнкою, яка через місяць після смерті коханого оголосила про нові стосунки. Символічно, що білоруска також увела Георгіоса із родини, фліртуючи із ним на людях ще під час життя з колишньою дружиною.

Що стосується спортивної складової, то у 2025-му році Аріна та її команда потрапили у гучний скандал, імітувавши сечовипускання на тарілку, яка традиційно вручається срібному призеру Australian Open.

Напередодні ж Сабалєнка виявила зневагу до Еліни Світоліної, пославши першу ракетку України після перемоги у півфіналі турніру.