Поїла борщ з пампушками: Світоліна показала своє дозвілля під час перебування у Рівному

Українська тенісна зірка Еліна Світоліна зробила паузу у щільному турнірному графіку заради особливої місії – вона приїхала до Рівного, щоб надихнути юних спортсменів.

Дев'ята ракетка світу провела майстер-клас для дітей у тенісному центрі "Айвенго". Для юних гравців це була унікальна нагода не просто побачити зірку світового рівня, а й отримати поради безпосередньо від однієї з найуспішніших тенісисток України.

Про візит спортсменка повідомила й у своєму Instagram, підтвердивши, що справді перебувала у Рівному.

Ба більше – Еліна показала фанатам, що навіть встигла посмакувати українською класикою в одному із місцевих ресторанів: борщем із пампушками.

Нагадаємо, напередодні Еліна не зуміла стати чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступившись у фіналі американці Джессіці Пегулі.

Перша ракетка України наразі посідає 9-те місце у світовому жіночому рейтингу WTA (3845 балів).

Раніше повідомлялося, що Світоліна опублікувала звернення у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.