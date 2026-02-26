Поїла борщ з пампушками: Світоліна показала своє дозвілля під час перебування у Рівному
Українська тенісна зірка Еліна Світоліна зробила паузу у щільному турнірному графіку заради особливої місії – вона приїхала до Рівного, щоб надихнути юних спортсменів.
Дев'ята ракетка світу провела майстер-клас для дітей у тенісному центрі "Айвенго". Для юних гравців це була унікальна нагода не просто побачити зірку світового рівня, а й отримати поради безпосередньо від однієї з найуспішніших тенісисток України.
Про візит спортсменка повідомила й у своєму Instagram, підтвердивши, що справді перебувала у Рівному.
Ба більше – Еліна показала фанатам, що навіть встигла посмакувати українською класикою в одному із місцевих ресторанів: борщем із пампушками.
Нагадаємо, напередодні Еліна не зуміла стати чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступившись у фіналі американці Джессіці Пегулі.
Перша ракетка України наразі посідає 9-те місце у світовому жіночому рейтингу WTA (3845 балів).
Раніше повідомлялося, що Світоліна опублікувала звернення у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.