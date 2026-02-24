Просимо не слів – ми просимо більше дій: Світоліна емоційно висловилася про четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії

Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала звернення у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це вона розповіла в Instagram.

Українка закликала партнерів допомогти українцям не лише словами, а діями.

"4 роки, або 1462 дні повномасштабної війни, в яких ми навчилися жити, любити, втрачати, боротися і демонструвати гідність.

Сьогодні – не лише дата. Це можливість знову нагадати світу та звернутися до наших партнерів, друзів і всіх, хто підтримує Україну.

Ми просимо не слів — ми просимо більше дій. Спільні дії можуть зупинити російську агресію, щоб настав справедливий мир. Спільними діями ми здатні врятувати життя дітей та людей, які є найбільшою цінністю у демократичному світі.

Спільними діями ми можемо будувати безпечне майбутнє та спочатку маємо припинити відлік трагічних днів і подій, які відбуваються на кордонах Європи. Слава Україні", – розповіла Світоліна.