Дівчина ексзірки Тоттенгема підкорила італійських фанів, зʼявившись на матчі у відвертому вбранні

Кохана хавбека Комо Деле Аллі завойовує серця італійських фанатів, доки її хлопець-футболіст знаходиться поза грою.

Напередодні пара відвідала матч Серії А проти Емполі (1:1), з'явившись разом на трибунах. Сінді Кімберлі знову підкорила чоловіків своєю красою.

Цього разу відома модель прибула на гру у білому вбранні, яке підкреслювало не тільки ідеальні параметри дівчини, але й її пікантні місця.

Аллі та Кімберлі разом із 2022 року. Сінді активно підтримує свого коханого на тлі психологічних проблем і череди травм.

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Нагадаємо, англійський футболіст вперше за два роки зіграв офіційний матч, дебютувавши за Комо в Серії А. Хавбек вийшов на поле у матчі з Міланом, отримавши за декілька хвилин пряму червону картку.

Пізніше Аллі висловився про свій невдалий камбек, зазнавшись, що отримав задоволення від свого повернення.