Дівчина ексзірки Тоттенгема підкорила італійських фанів, зʼявившись на матчі у відвертому вбранні
Кохана хавбека Комо Деле Аллі завойовує серця італійських фанатів, доки її хлопець-футболіст знаходиться поза грою.
Напередодні пара відвідала матч Серії А проти Емполі (1:1), з'явившись разом на трибунах. Сінді Кімберлі знову підкорила чоловіків своєю красою.
Цього разу відома модель прибула на гру у білому вбранні, яке підкреслювало не тільки ідеальні параметри дівчини, але й її пікантні місця.
Аллі та Кімберлі разом із 2022 року. Сінді активно підтримує свого коханого на тлі психологічних проблем і череди травм.
Нагадаємо, англійський футболіст вперше за два роки зіграв офіційний матч, дебютувавши за Комо в Серії А. Хавбек вийшов на поле у матчі з Міланом, отримавши за декілька хвилин пряму червону картку.
Пізніше Аллі висловився про свій невдалий камбек, зазнавшись, що отримав задоволення від свого повернення.