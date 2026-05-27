Наречена зіркового одноклубника Довбика зробила на інтимному місці тату із портретом коханого

Наречена вінгера Роми Стефана Ель-Шаараві, модель та телеведуча Людовіка Пагані, влаштувала справжній фурор у соцмережах перед майбутнім весіллям.

Дівчина опублікувала серію яскравих фото зі свого дівич-вечора біля басейну. Проте найбільше уваги фанатів привернув не сам відпочинок, а доволі несподівана деталь на одному зі знімків.

На стегні Людовіки можна було помітити тимчасове татуювання з портретом Ель-Шаараві, прикрашене сердечками. Саме цей пікантний жест миттєво став вірусним у соцмережах і викликав хвилю обговорень серед уболівальників.

Фанати одразу почали жартувати, що це вже "максимальний рівень відданості" своєму коханому, а сама Пагані вкотре довела, що вміє ефектно привертати увагу.

Нагадаємо, ще торік Ель-Шаараві зробив пропозицію своїй обраниці. Пара готується до весілля на тлі важливих змін у кар'єрі футболіста.

Цей сезон став останнім для італійця у складі Роми. Після десяти років у клубі та перемоги в Лізі конференцій сезону-2021/22 Ель-Шаараві оголосив про завершення співпраці з римлянами.

