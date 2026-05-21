Оце так пристрасть: колишня дівчина Вінісіуса затролила футболіста відео, де цілує мавпу
Зірка Реала Вінісіус Жуніор знову опинився в центрі гучного скандалу. Інфлюенсерка Вірджинія Фонсека офіційно повідомила у соцмережах, що остаточно розходиться з бразильським футболістом.
Пара вже переживала кризу через ймовірні зради Вінісіуса, однак тоді їм вдалося відновити стосунки. Схоже, другого шансу ця історія вже не отримала.
Втім, найбільший вибух у соцмережах спричинила не сама заява про розрив, а те, що сталося після неї.
Вірджинія опублікувала відео, на якому цілується з мавпою, а ролик підписала короткою фразою:
"Ось це пристрасть!"
Нагадаємо, не так давно пара пережила коротке розставання через інтимні листування футболіста з іншими дівчатами, але згодом дівчина пробачила бразильця.
Точну причину нинішнього розриву стосунків Фонсека не повідомила.