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Колишня зірка Тоттенгема зіграв перший офіційний матч за 2 роки, але через 10 хвилин був вилучений

Олексій Мурзак — 15 березня 2025, 22:50
Колишня зірка Тоттенгема зіграв перший офіційний матч за 2 роки, але через 10 хвилин був вилучений
Деле Аллі
Getty Images

Колишній півзахисник збірної Англії, який раніше виступав за Тоттенгем та Евертон – Деле Аллі, вперше за два роки зіграв офіційний матч, дебютувавши за Комо в Серії А.

Втім, повернення колишньої зірки обернулося для нього повним фіаско. Він вийшов на поле на 81-й хвилині, а вже у компенсований час після перегляду VAR отримав червону картку за те, що жорстко влетів у Лофтуса-Чіка.

Ба більше, Комо не зміг вирвати нічию, поступившись Мілану 1:2.

Нагадаємо, Деле Аллі підписав контракт із Комо в січні. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного футболіста у 3.5 мільйони євро.

Найкращі роки кар'єри Аллі провів за Тоттенгем, після чого вважався одним з найбільш талановитих гравців збірної Англії. За свою кар'єру він провів на клубному рівні 385 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 72 гольові передачі.

Раніше Аллі заявив про бажання повернутись до збірної Англії.

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