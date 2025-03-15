Колишня зірка Тоттенгема зіграв перший офіційний матч за 2 роки, але через 10 хвилин був вилучений

Колишній півзахисник збірної Англії, який раніше виступав за Тоттенгем та Евертон – Деле Аллі, вперше за два роки зіграв офіційний матч, дебютувавши за Комо в Серії А.

Втім, повернення колишньої зірки обернулося для нього повним фіаско. Він вийшов на поле на 81-й хвилині, а вже у компенсований час після перегляду VAR отримав червону картку за те, що жорстко влетів у Лофтуса-Чіка.

Ба більше, Комо не зміг вирвати нічию, поступившись Мілану 1:2.

Dele Alli was sent off after receiving a red card just nine minutes into his first professional appearance in two years.



Even Kyle Walker was pleading with the ref to keep the initial yellow and to not change it to a red 💔 pic.twitter.com/B6hWGYeHks — ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2025

Нагадаємо, Деле Аллі підписав контракт із Комо в січні. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного футболіста у 3.5 мільйони євро.

Найкращі роки кар'єри Аллі провів за Тоттенгем, після чого вважався одним з найбільш талановитих гравців збірної Англії. За свою кар'єру він провів на клубному рівні 385 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 72 гольові передачі.

Раніше Аллі заявив про бажання повернутись до збірної Англії.