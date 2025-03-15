Колишня зірка Тоттенгема зіграв перший офіційний матч за 2 роки, але через 10 хвилин був вилучений
Колишній півзахисник збірної Англії, який раніше виступав за Тоттенгем та Евертон – Деле Аллі, вперше за два роки зіграв офіційний матч, дебютувавши за Комо в Серії А.
Втім, повернення колишньої зірки обернулося для нього повним фіаско. Він вийшов на поле на 81-й хвилині, а вже у компенсований час після перегляду VAR отримав червону картку за те, що жорстко влетів у Лофтуса-Чіка.
Ба більше, Комо не зміг вирвати нічию, поступившись Мілану 1:2.
Нагадаємо, Деле Аллі підписав контракт із Комо в січні. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного футболіста у 3.5 мільйони євро.
Найкращі роки кар'єри Аллі провів за Тоттенгем, після чого вважався одним з найбільш талановитих гравців збірної Англії. За свою кар'єру він провів на клубному рівні 385 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 72 гольові передачі.
Раніше Аллі заявив про бажання повернутись до збірної Англії.