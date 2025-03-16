Приємно повернутись на поле, – Деле Аллі прокоментував своє швидке видалення в матчі з Міланом

Півзахисник Комо та ексфутболіст Тоттенгема Деле Аллі висловився про свою швидку червону картку у поєдинку з Міланом в межах 29 туру Серії А.

Футболіст написав відповідний пост у своїх соцмережах.

"Я завжди хотів оголосити про своє повернення якось красиво, але віддав би перевагу забитому голу. Втім, дуже приємно повернутись на поле", – заявив Аллі.

Нагадаємо, Деле Аллі підписав контракт із Комо в січні. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного футболіста у 3.5 мільйони євро.

Найкращі роки кар'єри Аллі провів за Тоттенгем, після чого вважався одним з найбільш талановитих гравців збірної Англії. За свою кар'єру він провів на клубному рівні 385 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 72 гольові передачі.

Матч проти Мілана став першим для футболіста за останні 750 днів. Англієць мав певні психологічні проблеми, через що розмірковував над завершення кар'єри.

Раніше Аллі заявив про бажання повернутись до збірної Англії.