Зваблива кохана футболіста збірної Англії поділилася палкими фото у ліжку
Кохана колишньої зірки Тоттенгема Деле Аллі знову привертає до себе увагу відвертими фото у соціальних мережах.
Відома модель Сінді Кімберлі опублікувала кадри з нової фотосесії, де вона лежить у ліжку у різному вбранні.
На першому знімку дівчина у білій спідній білизні з бантом на голові, а на другій – у червоному спортивному костюмі.
Деле Аллі і Сінді Кімберлі, популярна модель та інфлюенсерка, є однією з найяскравіших пар у світі спорту й моди. Їхні стосунки стали відомими у 2022 році, коли пара почала з’являтися разом на публіці.
Сінді, яка здобула популярність після того, як Джастін Бібер поділився її фото у 2015 році. Тепер вона спішно працює в модній індустрії та має мільйони шанувальників у соцмережах.
Деле й Сінді часто діляться спільними фото, демонструючи теплі стосунки та спільний стиль життя. Вони підтримують одне одного та уникають зайвої уваги ЗМІ.