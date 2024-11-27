Зваблива кохана футболіста збірної Англії поділилася палкими фото у ліжку

Кохана колишньої зірки Тоттенгема Деле Аллі знову привертає до себе увагу відвертими фото у соціальних мережах.

Відома модель Сінді Кімберлі опублікувала кадри з нової фотосесії, де вона лежить у ліжку у різному вбранні.

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На першому знімку дівчина у білій спідній білизні з бантом на голові, а на другій – у червоному спортивному костюмі.

Деле Аллі і Сінді Кімберлі, популярна модель та інфлюенсерка, є однією з найяскравіших пар у світі спорту й моди. Їхні стосунки стали відомими у 2022 році, коли пара почала з’являтися разом на публіці.

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Сінді, яка здобула популярність після того, як Джастін Бібер поділився її фото у 2015 році. Тепер вона спішно працює в модній індустрії та має мільйони шанувальників у соцмережах.

Деле й Сінді часто діляться спільними фото, демонструючи теплі стосунки та спільний стиль життя. Вони підтримують одне одного та уникають зайвої уваги ЗМІ.