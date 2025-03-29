Емполі без Коваленка врятувався від поразки від Комо, Болонья здолала Венецію у 30 турі Серії А

Сьогодні, 29 березня, відбулися матчі 30 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У першому поєдинку ігрового дня Болонья, яка бореться за зону Ліги чемпіонів, здолала Венецію. Єдиний гол у зустрічі на старті другого тайму забив Ріккардо Орсоліні.

Далі на поле вийшли Комо та Емполі, за який віднедавна виступає Віктор Коваленко. Українець на полі не з'явився, але його команда зуміла вирвати нічию. На гол Дувікаса команда відповіла влучним ударом Куаме.

Також сьогодні відбудеться ще дві гри туру, в обох на поле можуть вийти українці. Дженоа Руслана Малиновського завітає до Ювентуса, а Рома Артема Довбика зустрінеться з Лечче.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

30 тур, 29 березня

Венеція – Болонья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 49 Орсоліні

Комо – Емполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Дувікас, 1:1 – 75 Куаме.

Вилучення: Фацціні 90+3 (Емполі, пряма червона)

19:00. Ювентус – Дженоа.

21:45. Лечче – Рома.

Нагадаємо, у 29 турі Серії А Руслан Малиновський відзначився двома асистами, які принесли його Дженоа перемогу над Лечче.