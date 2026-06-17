Навіть не думай: дівчина гравця Ман Сіті заборонила скандальній порнозірці робити фото зі своїм коханим

Хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден опинився в центрі уваги соціальних мереж, хоча цього разу причина була далекою від футболу. Під час боксерського шоу в Манчестері стався незручний момент за участю півзахисника, його багаторічної коханої Ребекки Кук та скандально відомої моделі OnlyFans Лілі Філліпс.

Футболіст відвідав вечір боксу на арені AO Arena, де головною подією став поєдинок між Томмі Ф'юрі та Едді Голлом. Фоден спостерігав за боями з перших рядів, насолоджуючись відпочинком після завершення сезону та пропуску чемпіонату світу.

Саме тоді до нього несподівано попрямувала Лілі Філліпс, яка останнім часом стала однією з найбільш обговорюваних персон британського інтернету. Втім, дістатися до футболіста їй так і не вдалося.

Ребекка Кук швидко помітила наближення моделі та одразу втрутилася в ситуацію. На відео, яке вже стало вірусним, видно, як дівчина Фодена жестами показує Лілі, що підходити не варто. Сам футболіст у цей момент виглядав дещо здивованим розвитком подій та спостерігав за ситуацією збоку.

Lily Phillips tried to shoot her shot with Phil Foden last night, but his girlfriend was having none of it 😬 pic.twitter.com/QQ9PkutgWJ — GBMC 🇬🇧 (@GreatBritishMC) June 14, 2026

Курйозний епізод миттєво розлетівся соціальними мережами та зібрав тисячі коментарів. Більшість користувачів підтримали Ребекку, яка перебуває у стосунках із Фоденом ще зі шкільних років. За цей час пара встигла створити сім'ю та виховує трьох дітей.

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Сам Фоден останнім часом переживає непростий період у кар'єрі. Незважаючи на 10 голів та 7 результативних передач у сезоні за Манчестер Сіті, він несподівано не потрапив до заявки збірної Англії на чемпіонат світу. Рішення тренерського штабу стало одним із найбільш обговорюваних серед англійських уболівальників.

Раніше повідомлялося, що зірку OnlyFans Лілі Філліпс підозрюють у стосунках із футболістом Тоттенгема.