Дівчина дня: екскохана олімпійської чемпіонки, яка стала зіркою завдяки діяльністі на OnlyFans

Олімпійська чемпіонка з боксу Нікола Адамс оголосила про кінець стосунків із партнеркою Еллою Бейг після семи років разом.

Напередодні британська спортсменка дала відверте інтерв'ю, поділившись деталями відносин. Головною причиною розриву стала професійна діяльність коханої на OnlyFans, яка публікувала багато відвертих кадрів і не залюбки спілкувалася з фанатами.

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Хто така Елла Бейг? Дівчина відома своєю кар'єрою у моделінгу і зйомками у різних шоу, які пов'язані з модою.

Елла активно веде свої соціальні мережі, де ділиться моментами зі свого життя, а також не соромиться виставляти пікантні знімки у соцмережах. Дівчина здобула зірковість завдяки публічному розголосу стосунків із боксеркою, а пізніше закріпила діяльністю на платформі для дорослих.

Зараз Адамс і Бейг виховують спільного сина Тейлора Нейта, народженого шляхом ЕКЗ, і довгий час вважалася прикладом гармонійної родини в ЛГБТ-спільноті.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Лондоні Нікола Адамс стала першою олімпійською чемпіонкою у жіночому боксі. У 2016 році вона також взяла золото на змаганнях.

Раніше повідомлялося, що дружина Олександра Усика показала у соцмережах милі фото боксера з донькою.