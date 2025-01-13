Заробила за тиждень більше, ніж за кар'єру: зірка баскетболу змінила спорт на платформу для дорослих

Колишня зірка баскетболу Ліз Кембідж шокувала шанувальників несподіваною заявою: вона заробила більше грошей за перший тиждень на платформі OnlyFans, ніж за всю свою професійну кар’єру. Це визнання викликало хвилю обговорень щодо гендерного розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками у професійному спорті.

Ліз Кембідж є однією з найвідоміших баскетболісток світу. Вона чотириразова учасниця Матчу зірок та рекордсменка за кількістю очок у грі – 53. На міжнародній арені Кембідж представляла збірну Австралії, здобувши бронзову медаль на Олімпійських іграх у Лондоні та срібло на Чемпіонаті світу з баскетболу.

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Однак навіть із такими досягненнями максимальний річний контракт Ліз у WNBA становив лише 221 тисячу доларів. Порівняно з багатомільйонними зарплатами гравців НБА, цей дохід виглядає доволі скромно. Після завершення своєї кар'єри у 2022 році Ліз вирішила знайти новий спосіб розкрити іншу сторону своєї особистості та одночасно забезпечити себе фінансово.

Кембідж приєдналася до платформи OnlyFans, де публікує художній і модний контент із натяками на еротику. За словами Ліз, цей крок дозволив їй продемонструвати власну креативність та показати публіці іншу сторону свого життя. Вона наголосила, що баскетбол був важливою частиною її ідентичності, але не визначав її повністю як особистість.

Відомо, що її перший тиждень на платформі приніс більше доходу, ніж всі роки у професійному спорті. За оцінками джерел, зараз Ліз заробляє близько 1,5 мільйона доларів на рік завдяки OnlyFans.

Заява Кембідж спричинила нову хвилю дискусій про нерівність в оплаті праці у спорті. Хоча WNBA існує вже понад два десятиліття, зарплати її гравчинь досі в десятки разів менші за доходи їхніх колег у НБА. Багато спортсменок звертають увагу на цю проблему, вказуючи на необхідність змін і справедливішої оплати.

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Наразі Ліз Кембідж продовжує розвивати свій бізнес на OnlyFans і створює контент, який допомагає їй залишатися в центрі уваги. Вона зазначила, що не закриває дверей для повернення до баскетболу, але зараз зосереджена на побудові власного бренду поза спортивним майданчиком.