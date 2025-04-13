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Усик підкорює серця фанатів: дружина боксера показала зворушливі кадри, де чемпіон годує донечку

Богдан Войченко — 13 квітня 2025, 08:51
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Усик підкорює серця фанатів: дружина боксера показала зворушливі кадри, де чемпіон годує донечку

Олександр Усик відомий усьому світу як безкомпромісний боксер, чемпіон і гордість України. Але поза рингом він зовсім інший.

Цього разу соцмережі підірвали не його тренування чи гучні заяви, а прості та зворушливі кадри з домашнього життя.

Дружина боксера, Катерина, поділилася у соцмережах серією милих фото, де Усик годує свою маленьку донечку Марію.

Нагадаємо, наймолодша дитина у родини боксера з'явилася на світ 28 січня 2024 року. Олександр та Катерина показали, як відсвяткували перший день народження доньки.

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Загалом сім'я боксера виховує чотирьох дітей: доньку Єлизавету та синів Кирила, Михайла і наймолодшу Марічку.

Раніше повідомлялося, що Усик звернувся до WBO з проханням відтермінувати обов’язковий захист титулу в бою проти Джозефа Паркера.

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