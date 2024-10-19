Скандальна олімпійська плавчиха вирішила зав'язати зі спортом заради OnlyFans

Колишня парагвайська плавчиня Луана Алонсо, відома скандальним вигнанням з Олімпійських ігор у Парижі, після завершення спортивної кар'єри вирішила змінити напрямок.

20-річна атлетка зареєструвалася на платформі OnlyFans, де рекламує себе як "улюблену колишню плавчиню". Вартість підписки на її профіль становить 35 доларів.

Нагадаємо, після Олімпіади Луана планувала навчатися у США та стати міністеркою спорту, але її виступ у Парижі був невдалим – вона не пройшла до півфіналу і отримала прізвисько "олімпійська туристка".

Під час турніру дівчину попросили залишити Олімпійське селище через створення "неприпустимої атмосфери" після її поїздки в Діснейленд.

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Раніше вона висловлювала небажання представляти Парагвай, віддаючи перевагу США. Пізніше Луана заявила, що залишила Ігри за власним бажанням.

Алонсо спеціалізувалася у батерфляї і тримала кілька національних рекордів Парагваю в цьому стилі. Хоча їй не вдалося пройти до півфіналів на Олімпійських іграх, вона продовжувала демонструвати високий рівень у плаванні на внутрішній та міжнародній аренах.